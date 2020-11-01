حریة التعبیر عبر التویتر

وافادت وکالة مهر للأنباء أن شرکة تویتر قررت أن تغلق حساب السفیر الإیراني علی موقعها التواصلي بعد أیام قلیلة عن فتح الحساب الرسمي للسفیر الایراني.

جدیر بالذکر أن السفیر الایراني حسن ایرلو بدأ عمله في الیمن قبل اسبوعین عندما أعلن المتحدث باسم الخارجیة، سعید خطیب زاده، أنّ السفیر الإیرانی الجدید لدی الیمن، قد وصل إلی صنعاء في 17 أکتوبر/تشرین أول الماضي وقدم اوراق اعتماده إلی وزیر الخارجیة فی حکومة الانقاذ الوطنی هشام شرف.

وهذا مما یؤکد علی التعاون بین موقع تویتر واللوبي السعوصهیوني فإن حجب صفحة السفیر الایراني تم بعد نشره لتغریدة استنکاریة عن اغتیال الوزیر الیمني "حسن زید" للشباب والریاضة.

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