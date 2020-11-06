إذا خسر ترامب فسيصبح السعوديين ايتاما

وافادت وکالة مهر للأنباء أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صنعاء حسن إيرلو اعتبر مزاعم الإعلام السعودي والإماراتي حول العلاقات بين طهران وصنعاء بالكاذبة والمضللة.

وقال إيرلو ، الذي سلم مؤخرا أوراق اعتماده لمسؤولين يمنيين في صنعاء ، للمسؤولين يوم الخميس إن التحالف السعودي ووسائل إعلامه تلجأ إلى أساليب مضللة وباطلة وتقول إن "صنعاء أداة بيد إيران". .

وأضاف السفير الإيراني في صنعاء: "إذا خسر ترامب ، فسيصبح [السعوديون] ايتاما، لا سيما أن الحاكم الجديد تحدث عن إنهاء الحرب في اليمن".

وتابع: "إنهم (السعوديون) لا يحبون حقيقة العلاقات بين اليمن وإيران والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والمساواة ؛ بل إنهم يرسمون هذه العلاقات بناءً على سيناريوهاتهم ويعتقدون أن هذه العلاقات هي علاقات السيد والخادم.

على مدى السنوات الأربع الماضية ، منذ وجود دونالد ترامب في البيت الابيض واستخدامه مصطلح "البقرة المرضعة" بحق السعودية وإملاءاته على هذه الدولة والدول العربية الأخرى ، نشأ الانطباع لدى الرأي العام العالمي والعربي بأن إدارة ترامب هي سيدة الحكام العرب وسوف يفعلون ما تأمرهم به./انتهى/