انطلاق حملة "فلسطين محور وحدة الأمّة الإسلاميّة"

وافاددت وکالة مهر للأنباء أنه نظراً لأهميّة قضيّة فلسطين عند الشعوب المسلمة في العالم کله وبصفتها قضيّة العالم الإسلاميّ الأساسيّة وعدم اكتراث حكام بعض البلدان الاسلامیة لإرادة شعوبهم التي تطالب بالتصدّي للكيان الصهيوني، بادر عدد من نشطاء الفضاء الافتراضيّ إلى إطلاق حملة "فلسطين محور الوحدة" بشعار "مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ".

هذه الحملة؛ تعتبر بأن "فلسطين" محور وحدة الدول الإسلاميّة وشعوبها وقد تمّ إطلاقها باللغتين العربيّة والانجليزيّة لكي يتسنّى لنشطاء العالم الإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، المشاركة فيها واستخدام هاشتاغ #PalestineAxisOfUnity للغة العربيّة وهاشتاغ #PalestineAxisOfUnity للغة الانجليزية.

كما طلب المصممون لهذه الحملة من المشاركين، الإجابة على سؤال "كيف سيتعاملون مع الكيان الصهيوني إذا كان الرسول الكريم حاضراً في عصرنا؟" ونشر الاجوبة على شبکات التواصل الاجتماعیة والتعبير عن آرائهم حول كيفية التعامل مع العدو المحتل على أساس تعاليم الرسول الاعظم صلوات الله علیه و مبادئ الدین الاسلامي القویم و تعالیم القرآن الکریم.

كما يستطيع محبي الرسول الاعظم ومشارکي الحملة، الدخول الی موقع http://unityforpalestine.com وتحميل صورهم الشخصيّة وتسجيل بلدهم؛ وبعد الإجابة على السؤال، سيحصلون على صورة الجواب یمکنهم نشره في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي./انتهی/