مصرع 20 شخصا واصابة 15بالهجوم المسلح على جامعة كابول

وافادت وکالة مهر للأنباء أنه لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون في هجوم على إحدى الجامعات في مدينة كابول بأفغانستان، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وعلم سابقا عن وقوع ثمانية مصابين نتيجة لتبادل لإطلاق النار بالقرب منن الجامعة، بالإضافة إلى ورود تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجار في مكان الحادث.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية لاحقا بإجراء عملية أمنية في مبنى الجامعة التي تم إجلاء مئات من الأشخاص منه.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، طارق أريان: "لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها.. ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر".

وقبل ذلك، أوردت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن الانفجار وإطلاق النيران تزامنا مع قيام ممثلين عن أفغانستان وإيران بتدشين معرض كتب في مبنى الجامعة.

وأخبرت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية أن جماعة"طالبان" نفت ضلوعها في الهجوم./انتهی/