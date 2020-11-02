الشهيد قاسم سليماني هو صدر الحركة الجهادية الميدانية

وفي حوار له مع لجنة مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر، نوه المستشار اليمني بأهمية تظاهرات ثقافية دولية مثل "مهرجان المقاومة"، قائلا : ان الأفلام الإيرانية في قمة الإبداع دائما وفي قمة المصداقية، سواء كانت إسلامية أو غيرها؛ فكل الأفلام التي توضح تضحيات محور المقاومة هي من الواقع الفعلي، تؤرّخ وتبين للأجيال مدى التضحيات التي يقدمها أبطال محور المقاومة، من قبيل التصدي لداعش الارهابي وغيره من الحركات التكفيرية".

وأشاد المسؤول والكاتب اليمني البارز، بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف القضايا، مصرحا : نحن نفتخر بإيران الجمهورية الإسلامية الناجحة بكل خطواتها.

وبشأن تخصيص قسم للشهيد قاسم سليماني بمهرجان أفلام المقاومة الدولي لهذا العام، تابع عنتر: من المهم جدا إنتاج أفلام عن حياة وإنجازات الشهيد سليماني، ذلك لأنه صدر الحركة الجهادية الميدانية، فصناعة أفلام عن الشهيد سليماني يستفيد منها كل القادة والمجاهدين وتشجعهم على الإقتداء به.

واختتم كلامه بالقول : يعتبر الشهيد سليماني من القادة العظماء، قادة العصر الذين صنعوا التحولات وغيروا المعادلة بالعالم؛ وهو أساس محور المقاومة، كما أن تاريخه ناصع ويحذوا حذوه كل قادة محور المقاومة، وسيبقى خالداً في قلوب كل أحرار العالم وشمسه ساطعة تضيء كل من حولها.

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