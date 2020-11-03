ملتزمون بإخراج القوات الأميركية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن اعلام كتلة صادقون، ان الفتلاوي اكد ان مجلس النواب قال كلمته برفض أي تواجد للقوات الاجنبية وكذلك إيقاف اختراق الأجواء العراقية من قبل الطيران الأميركي"، لافتا الى ان "الحكومة ملزمة بتنفيذ ما صوت عليه البرلمان حيث ان الموضوع مازال قائما ولم يتم نسيانه.

وأضاف، ان "البرلمان صوت على اخراج جميع القوات الاجنبية وإيقاف تحركاتها في العراق وكذلك طيرانها في أجواء البلاد، حيث ان الموضوع مازال قائما ولم يتم اغلاقه او نسيانه".

وأكد، ان "العراق ليس بحاجة الى تواجد القوات الاجنبية على أراضيه، خاصة ان الكثير من الخروق ارتكبتها تلك القوات خلال التواجد في العراق".

ولفت، الى ان "الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار وكلمة الشعب التي نصت على انهاء أي وجود اجنبي على ارض العراق، خاصة ان القوات الأمنية قادرة على تحقيق الاستقرار دون الحاجة الى تواجد أي قوات اجنبية".

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