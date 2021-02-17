امريكا تنقل الارهابيين بين سورية والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الخبيرالامني "امير عبد المنعم الساعدي" قال ان القوات الاميركية تتحرك من قواعدها في كردستان العراق الى سورية وبالعكس وكذلك تعمل على الدخول الى الصحراء الغربية حيث قاعدة عين الاسد قادمة من سورية.

واضاف ان التحركات الاميركية ليست لتنفيذ عمليات عسكرية في سورية، بل تأتي وفقا لمعلومات من مصادرها وكذلك الموساد لتحريك ونقل الارهابيين من مناطق لاخرى مابين سورية والعراق، حيث تم التأكد من قيام المروحيات الاميركية من نقل الارهابيين وانزالهم في وادي حوران سابقا.

وبين ان الثقة غير موجودة بالجانب الاميركية، وينبغي على الحكومة الزام القوات الاجنبية الداخلة للعراق والخارجة منه الافصاح عن ماموجود في عجلاتها من عناصر وبيان هوياتهم التعريفية خاصة ان القوات الاجنبية تتواجد بذريعة الاتفاقية الامنية وبطلب من العراق، الامر الذي يتيح للعراق معرفة وجهة هذه القوات وما لديها في عجلاتها وطائراتها المروحية والعمليات والتحركات التي تقوم بها.

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