تجاوز عدد ضحايا كورونا في البلاد 37 ألفاً

وافادت وكالة مهر للانباء أن لاري اعلنت بعد ظهر الجمعة ، تقريرا عن حالةالمصابين بمرض كورونا في البلاد وقالت : ​​"من أمس إلى اليوم 7 نوفمبر 2016 ، بناءً على معايير تشخيصية نهائية ، تم تحديد 8864 مريضًا جديدًا مصابًا بكوفيد 19 في البلاد ، من بينهم 3234 تم نقلهم إلى المستشفى".

وتابعت لاري: بلغ إجمالي عدد مرضى كوفيد 19 في البلاد 663800. وأضافت: "خلال الـ24 ساعة الماضية ، لقي 424 مريضا بكوفيد حتفهم 19 شخصا وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بهذا المرض 37409 أشخاص".

وقالت لاري "حتى الآن ، تعافى 509952 مريضا أو خرجوا من المستشفيات".

وتابعت: أن هناك 5495 مريضا مصابين بكوفيد 19 يتلقون الرعاية في حالة خطيرة من هذا المرض.

واضافت: تم إجراء 5 ملايين 147 ألفًا و 249 اختبارًا تشخيصيًا لـ Covid 19 في البلاد حتى الآن.

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