ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" أدان في رسالته إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الهجوم الإرهابي على طلاب جامعة كابول.

وأكد "محمد باقر قاليباف" على ضرورة التوافق والتعاون بين دول المنطقة للقضاء على التطرف والإرهاب.

وقال قاليباف في رسالته "إنني على يقين من أن العمل الإرهابي المتمثل في استهداف اشخاص في مجال العلم والتعليم والتكنولوجيا لا يمكن أن يزعزع إرادة الأمة الأفغانية الصامدة في التوجه نحو الأمن والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

وأعرب محمد باقر قاليباف عن تعازيه للحكومة وللشعب الافغاني، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وللمصابين، والصبر والسلوان لعوائل الشهداء.

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