ترامب: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه مع استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات، وعدم صدور النتائج الرسمية حتى الساعة، الرئيس الأميركي والمرشح لولاية ثانية يقول في تغريدة إنه "فاز بالانتخابات وبفارق كبير".

وقال الرئيس الأميركي والمرشح لولاية ثانية دونالد ترامب في تغريدة عى تويتر إنه "فاز في هذه الانتخابات بفارق كبير".

ووضع "تويتر" إشارة على تغريدة ترامب تشير إلى أن "المصادر الرسمية لم تعلن النتائج بعد".

كما قال الرئيس الأميركي في بيان له أمس الجمعة: "نعتقد أن الشعب الأميركي يستحق شفافيّة كاملة في جميع عمليات فرز الأصوات والمصادقة على الانتخابات".

ترامب أشار إلى أنّه "منذ البداية قلنا يجب عدّ الأصوات، ويجب عدم احتساب بطاقات الاقتراع غير القانونيّة، ومع ذلك فقد واجهنا مقاومة لهذا المبدأ الأساسي من قبل الديمقراطيين".

وشدد على أنّه "سيواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونيّة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا"، مضيفاً: "لن أتخلى عن القتال من أجل الشعب الأميركي والأمة".

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مساعدين مقربين من ترامب، قولهم إنه "لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات في حال وقوعها".

وأوضحت المصادر أنّ الرئيس "لم يقم بإعداد خطاب التنازل الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات".

بالتزامن، افادت شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بدأوا في التراجع بهدوء عن دعم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مصادر تأكيدها أن هذه الخطوة جاءت، بعد نشر النتائج الأولية لفرز الأصوات في بنسيلفانيا وجورجيا.

وأضافت نقلاً عن مستشار كبير للرئيس ترامب قوله عن السباق الانتخابي: "لقد قضيّ الأمر"، فيما قال مستشار آخر عن ترامب: "إنه في عزلة".

وأشارت المصادر إلى أنه لا يزال هناك بعض المساعدين والحلفاء حول الرئيس "يخبرونه بما يريد أن يسمعه".

ويبدو وفق آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على 270 صوتاً لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة الاميركية.

ولا يزال فرز الأصوات مستمراً في 6 ولايات، يتقدم بايدن في 4 منها، وهي بنسيلفانيا وأريزونا ونيفادا، وجورجيا، فيما يتقدم ترامب في كارولاينا الشماليّة وألاسكا.

وقال بايدن انه حصد 74 مليون صوت، وهو الأكبر في تاريخ الانتخابات الأميركية، وإنه في طريقه للحصول على 300 صوت في الكلية الانخابية، واعداً أن لايدخل الولايات المتحدة في حروب لامتناهية.

وبعد أيام من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئيسية الأميركية، خرجت مظاهرات حاشدة في عدة ولايات أميركية، فيما تواصل السلطات بفرز الأصوات.

وطالب مناصرو المرشح الديموقراطي جو بايدن بعدّ كل صوت، بينما يرفض أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب إتمامه، وأدت المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة في بعض الولايات.

واستمرّت هذه التظاهرات المؤيّدة والمعارضة للمرشّحين المتنافسين دونالد ترامب وجو بايدن، تخللتها مواجهات محدودة بين الجانبين.

وبرز في منطقة فينيكس بولاية أريزونا ظهور مسلّح أمام مركز انتخابيّ.

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