إصابة صياد فلسطيني بنيران العدو الصهيوني في بحر غزة

وافادت وکالة مهر للأنباء حسب فلسطین الان أن منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر قال بأن الصياد محمد ياسين السلطان (26 عامًا) أصيب بعدة رصاصات بمنطقة الفخذ، أطلقه جنود العدو صوبه وصوب شقيقه (12 عامًا).

وأوضح بكر أن الصياد السلطان أصيب أثناء إبحار مركبه على بعد ميل واحد فقط قبالة بحر بيت لاهيا.

وتواصل بحرية العدو اعتداءاتها بحق مراكب الصيادين الفلسطينيين المنتشرة على طول ساحل القطاع؛ مما أدى لاستشهاد عدد من الصيادين وإصابة العشرات، بالإضافة لتعرض مراكبهم لأضرار متفاوتة، ومصادرة مراكب أخرى./انتهی/