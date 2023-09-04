اصابة 6 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين خلال عدوان للاحتلال على جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة الصحة بأن 6 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وقالت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.

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