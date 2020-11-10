وفاة صائب عریقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه توفي اليوم الثلاثاء 10/11/2020، حسب مصادر فلسطینیة وکان قداصیب في وقت سابق بفيروس كورونا.

وعريقات سياسي فلسطيني، ارتبط اسمه بالمفاوضات مع الکیان الصهیوني وبنى شهرته عليها، فتولى مسؤولياتها الرسمية وخاض تعرجاتها السرية، ولا يكاد مشهد منها أو محطة من محطاتها تخلو من صورة له.

ولد صائب محمد صالح عريقات يوم 28 أبريل/نيسان 1955 في أريحا بالضفة الغربية، وهو السادس بين سبعة أطفال من أسرة تنحدر من بلدة أبو ديس، إحدى البلدات القريبة من القدس.

وتلقى تعليمه الأساسي بمدينة أريحا، ودرس العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو الحكومية وحصل على درجة الماجستير فيها عام 1979، ثم التحق بعد فترة بجامعة برادفورد البريطانية وحصل على درجة الدكتوراه في دراسات السلام عام 1983.

عمل محاضرا في جامعة النجاح الفلسطينية عام 1979، كما عمل صحفيا في جريدة القدس الفلسطينية لمدة 12 سنة، وكان أول وزير للحكم المحلي في أول حكومة تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

تولى مسؤوليات قيادية كثيرة ذات علاقة بالمفاوضات، وقاد المفاوضين الفلسطينيين في أكثر من مناسبة، فكان نائبا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991، وأصبح سنة 2003 وزيرا للمفاوضات في مجلس الوزراء الطارئ لحكومة أحمد قريع.

تأثر مساره السياسي بإيمانه بالمفاوضات وسيلة وحيدة لإنهاء الصراع العربي الصهیوني، وحاول مبكرا تجسيد ذلك بدعوته عام 1982 للحوار بين الأكاديميين الفلسطينيين والإسرائيليين، وافتتاحه عام 1983 برنامجا للتبادل الأكاديمي.

كان الحاضر الدائم في المفاوضات الفلسطينية الصهیونیة سرا وعلانية، فكان نائبا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991 وما تلاه من مباحثات في واشنطن خلال عامي 1992 و1993، وبقي مفاوضا في جميع مراحل التفاوض الفلسطيني الصهیوني.

عُيِّن سنة 1994 رئيسا للوفد الفلسطيني المفاوض، وأضحى كبير المفاوضين الفلسطينيين عام 1995، وكان أحد المقربين من ياسر عرفات إبان اجتماعات كامب ديفد عام 2000 ومفاوضات طابا عام 2001.

في سنة 2009 عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للوفد الفلسطيني، وبعد تحقيق السلطة الفلسطينية في قضية تسريب وثائق المفاوضات التي حصلت عليها قناة الجزيرة استقال في فبراير/شباط 2011 من منصب رئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية، لكنه ما لبث أن تراجع عن استقالته.

لجأ إلى الخطوة ذاتها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2013 خلال مفاوضات السلام مع الصهانیة برعاية أميركية والتي بدأت في أغسطس/آب من العام ذاته، لكن عباس رفض الاستقالة وطلب منه مواصلة مهمته، فامتثل.

انتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 ممثلا عن أريحا، واحتفظ بمقعده في المجلس التشريعي في الانتخابات البرلمانية عام 2006 التي اكتسحتها حركة حماس، حيث لم تستطع الحركة منافسته في أريحا.

في سنة 2006 انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، ثم اختير بالتوافق في نهاية 2009 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

توفي صائب عريقات بتاريخ 10 نوفمبر من عام 2020 في مستشفی هداسا عین کروم وذلك على أثر إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

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