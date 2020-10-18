نقل صائب عريقات إلى مستشفى إسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بكورونا

وقالت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه “وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلبه وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة”.

وقد أكد مصدر مقرب من عريقات رفض ذكر اسمه في اتصال مع “القدس العربي” أن عريقات أصيب اليوم بضيق تنفس ونقص في الأكسجين، نتيجة إصابته بفيروس كورونا في 8 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وفي اليوم التالي، قال عريقات إنه يعاني “أعراضا صعبة” لإصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن “الأمور تحت السيطرة”.

وقبل 3 سنوات، أجرى عريقات (65 عاما) عملية زراعة رئة، على يد فريق طبي بمستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.

(وكالات)