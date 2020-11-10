ترامب تحت المجهر

وکالة مهر للأنباء - عدنان علامة: إن تصرفات ترامب بعد الإنتخابات ليست كما قبلها. وسنكون أمام أيام صعبة جداً ومفاجآت لا يمكن التكهن بها للتنفيس عن بعض الغضب الذي أصيب به نتيحة إعلان وكالات الأنباء فوز منافسه بايدن.

وسأحاول توثيق قرارات ترامب الكيدية وغير المبررة حتى20 كانون الثاني 2021. وأول قرار أخذه هو إقالة وزير الدفاع الذي كان ينوي تقديم إستقالته أصلاً. ولكن عجز صحافيو البيت الأبيض عن تحليل سبب تجريف حديقة البيت الأبيض الدائمة الخضرة.

أقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه، وعيَّن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر: “تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائمَ بأعمال وزير الدفاع، بأثر فوري”.

ونظرا لجنون عظمة ترامب وإصابته بمتلازمة " سوبرمان" فإنه بات يشكل خطراً داهماً على الأمن والسلم الداخلي والدولي.

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