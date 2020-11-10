تسجیل 453 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري اعلنت بان عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين 703الف و 283 شخص وبوفاة 453 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 39 الفا و202 شخص.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10339 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 703 الفا و 283شخص و 5584 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 530 الاف و 694 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی453 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 39 الفا و 202 اشخاص.

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