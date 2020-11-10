أدوية عشبية فعالة في الشفاء من کورونا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الدكتور كيانوش جهانبور صرح في برامج طبیة متلفزة أن لتحسين أعراض مرض كوفيد19 وتعافي المصابین به، تمت الموافقة حتى الآن على أربعة منتجات طبيعية مع مكونات عشبية من قبل اللجنة القانونية لدائرة الغذاء والدواء.

وأضاف: " المنتوج الأول هو بخاخ فموي PHR 160 یحتوي على 6 انواع من الاعشاب والتي وفقاً لنتائج التجربة السريرية ، یساعد على تحسين المضاعفات الرئوية لـکوئید 19 ، بما في ذلك ضيق النفس والسعال والأكسجين الشرياني".

وتابع المتحدث باسم دائرة الغذاء والدواء: "المنتوج الثاني نوع من شراب مخاطي یحتوي على مستخلص مائي من ثمرة نباتين ، ووفقا للتجارب السريرية قدم لتحسين أعراض التعب والارهاق وفقدان الشهية لدى مرضى كوفيد19."

واضاف أن هناک نوعین من الدویة العشبیة مازالت علی قید التجربة السریریة ولم یتم مراحل الموافقة علیها الی الآن.

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