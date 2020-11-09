تسجیل 458 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري اعلنت بان عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين 692 الف و 949 شخص وبوفاة 458 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 38 الفا و749 شخص.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10463 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 692 الفا و 949 شخص و 5561 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 525 الاف و 641 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی458 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 38 الفا و 749 اشخاص.

کما أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 263 الفا و 173 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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