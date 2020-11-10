روحاني: لا نرى أمناً دائماً إلا من خلال الشراكة والسلام مع جيراننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني "حسن روحاني"، قال عصر اليوم (الثلاثاء) خلال القمة الافتراضية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ان " إيران تؤكد سياستها المبدئية لحسن الجوار والحوار مع جيرانها ولا تعتبر الأمن الدائم ممكناً إلا من خلال التعاون والمشاركة والسلام ".

واكد " روحاني "، ان إيران مستعدة لتبادل خبراتها في مكافحة كورونا مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

اشار "روحاني" الى ان إيران أكدت سياستها المبدئية لحسن الجوار والحوار مع جيرانها ولا تعتبر الأمن الدائم ممكناً إلا من خلال التعاون والمشاركة والسلام مع الدول الجارة.

وقال الرئيس روحاني في كلمة خلال قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون عبر الاتصال المرئي إن إيران تؤكد على ضرورة حل أزمة قره باغ في اطار القوانين الدولية.

واضاف رئيس الجمهورية أن إيران وعبر تجربتها في مواجهة الإرهاب فإنها على استعداد لمشاركة دول المنظمة لمواجهة التطرف.

ونوّه الى أن إيران تعلن استعدادها في اطار منظمة شنغهاي للتعاون من اجل التغلب على التحديات.

وتابع : أننا نحتاج الى مقاربة موحدة من قبل دول منظمة شانغهاي من أجل مواجهة جائحة كورونا.

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