الرئيس روحاني يصل الى بيشكك

الاجتماع التاسع عشر لقمة منظمة شنغهاي للتعاون يعقد اليوم وغدا بمشاركة 11 بلدا بمافيها روسيا والصين وكازاخستان واوزباكستان والهند وباكستان وايران في العاصمة القرغيزية بيشكك .

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية حكومية عاملة بصورة دائمة. وقد أعلن عن تأسيسها في 15 يونيو/حزيران عام 2001 في شنغهاي (جمهورية الصين الشعبية).

تضم هذه المنظمة كلا من كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان فيما تتمتع ايران وافغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا بوضع مراقب.

تتمثل الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون في تعزيز الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين البلدان الأعضاء فيها، ودعم التعاون الفعال بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية - التقنية، وكذلك في مجالات التعليم وصناعة الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة وغيرها، وفي العمل سوية علي دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والمضي قدما نحو إقامة نظام سياسي واقتصادي دولي جديد.