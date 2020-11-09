حجم التجارة بين إيران وأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون وصل الى 15 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي أعلن ان حجم التجارة الخارجية لإيران مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 15 مليارا دولار.

وصرح: كان أكبر حجم للتجارة الخارجية الإيرانية مع الصين، من بين الدول العشر الأعضاء في هذه المنظمة، والذي بلغ في هذه الفترة 17 مليونا و 834 ألفا و121 طنا أي ما يعادل 9 مليارات و545 مليونا و 599 ألفا و65 دولارا.

وبين لطيفي أن إيران صدرت خلال هذه الفترة، 24 مليونا 831 ألفا و383 طنا من مختلف منتجاتها إلى 10 دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بقيمة 8 مليارات و39 مليونا و894 ألفا و506 دولارات.

كما أشار إلى أنه خلال هذه الفترة استوردت إيران ما يزيد عن 5 ملايين و525 ألفا و404 أطنان من أنواع البضائع من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بلغت قيمتها 7 مليارات و114 مليونا و873 ألفا و118 دولارا.

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