صمود الشعب الايراني سيحبط الارهاب الاقتصادي قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الايرانية في المانيا أكدت ان انهيار جدار برلين لقّن الجميع درساً ان حواجز الظلم والغطرسة لاتدوم وان صمود الشعب الايراني سيحطم جدار الحظر ويحبط الارهاب الاقتصادي قريباً.

وكتبت الشفارة الايرانية على حسابها الخاص في موقع تويتر: " ان انهيار جدار برلين لقّن درسا بان حواجز الظلم والغطرسة لاتدوم ".

واضافت: " ان الشعب الايراني سيحطم قريباً جدار الحظر والارهاب الاقتصادي بفضل صموده ".

وهنّأت السفارة الايرانية في برلين الشعب الالماني بذكرى انهيار جدار برلين في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر.

جدير بالذكر ان جدار برلين انهار في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 عقب 28 عاماً ما أثمر عن بدء وحدة المانيا.

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