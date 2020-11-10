ظريف: نحن ننتظر اجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال حول وضع الاتفاق النووي مع وصول الادارة الجديدة في اميركا: "كل شيء يعتمد على سلوك الولايات المتحدة ، ونحن ننتظر أجراءاتهم ".

واكد ظريف في افادة صحفية في مستهل وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد مساء اليوم الثلاثاء ان "الوضع المستقبلي للاتفاق النووي يعتمد على سلوك الولايات المتحدة".

وبشأن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، أضاف ظريف ان الشخصيات مهمة بالتأكيد ، لكن المهم هو السلوك والأفعال ، والجمهورية الإسلامية تنتظر رؤية هذه التصرفات من الإدارة الأمريكية الجديدة".

وقال ظريف للصحفيين حول الغرض من زيارته إلى إسلام أباد "لدينا محادثات جارية مع باكستان ، كجار خاص للغاية ، وهذه المشاورات تجرى بشكل دوري".

وفي إشارة إلى تأخر المحادثات الجارية بين البلدين بسبب وباء كورونا ، قال: "اليوم نحن سعداء للغاية بأن تتاح لنا فرصة زيارة إسلام أباد مرة أخرى".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "سنناقش قضايا مثل العلاقات الثنائية والحدود والتعاون الإقليمي والدولي ، بما في ذلك أفغانستان ، مع أصدقائنا الباكستانيين".

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