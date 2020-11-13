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١٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:١٥ م

الشارع العراقي؛

"لن نثق بالسعودية" .. استثمار أم استعمار؟

"لن نثق بالسعودية" .. استثمار أم استعمار؟

احتل وسم #عراقيون_لن_نثق_بالسعودية الترند في العراق يوم الخميس، وذلك بعد أيام على زيارة وفد سعودي ضم وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي للعراق.

وأفادت کالة مهر للأنباء، أن وسم #عراقيون_لن_نثق_بالسعودية احتل الترند في العراق يوم الخميس، وذلك بعد أيام على زيارة وفد سعودي ضم وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي للعراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1909381

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