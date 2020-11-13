"لن نثق بالسعودية" .. استثمار أم استعمار؟

وأفادت کالة مهر للأنباء، أن وسم #عراقيون_لن_نثق_بالسعودية احتل الترند في العراق يوم الخميس، وذلك بعد أيام على زيارة وفد سعودي ضم وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي للعراق.

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