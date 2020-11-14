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١٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:١٥ ص

الرئيس الأميركي: لن نلجأ إلى إغلاق البلاد بسبب كورونا تحت أي ظرف

الرئيس الأميركي: لن نلجأ إلى إغلاق البلاد بسبب كورونا تحت أي ظرف

قال الرئيس الأمیركي، دونالد ترامب، إن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمیركا تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف ترامب أيضا في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا".

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيها الولايات المتحدة الأمیركية ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية./انتهى/

رمز الخبر 1909384

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