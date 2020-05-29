إيغور شاهين يكشف متى سيصبح لقاح كورونا متاحاً للجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن اللجنة الإعلامية لمؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بإنطلاق فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لإجتماعات "استب" لتبادل التجارب والخبرات العلمية والتكنولوجية في البلدان الإسلامية التي تقيمها مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا عبر الإنترنت، يوم الخميس 28 أيار مايو، حيث ألقى الحائز على جائزة المصطفى(ص) لعام ٢٠١٩ البروفيسور إيغور شاهين ، كلمة شرح بها نتائج لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "بيو إن تيك" الألمانية.

وتوجه إيغور شاهين بداية بالشكر لمؤسسة المصطفى(ص) لإتاحة الفرصة له للمشاركة في إجتماعات "استب" السابع لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا، وأكد أن نتائج الاختبارات السريرية للقاح، أظهرت نتائج واعدة ومهمة في سبيل القضاء على فيروس كورونا، مشيرا الى أن لقاح كوفيد 19 الجديد سيكون متوفرا وفي متناول الجميع حتى منتصف آب / أغسطس المقبل.

وأضاف شاهين "نحن نخطط لتوسيع اللقاح ونعمل حاليًا مع شركتين للتطوير، وقمنا بتشفير وصياغة اللقاح لحقنه في جسم الإنسان، بحيث يمكن إعطاءه عن طريق الحقن العضلي، وتابع قائلاً أنه "إذا تمكنا من الحصول على اللقاح، فإن كيلوغراماً واحداً سيغطي مائة مليون شخص، الأمر الذي يستغرق إنتاجه شهراً، ولكن إذا كانت الجرعة أقل ، فيمكننا إيصال اللقاح للمزيد من الناس".

وأشار شاهين إلى أنه حتى الأن لاتزال أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تشهد ارتفاعاً، موضحاً أن هذه الجائحة قد تستمر إلى اكثر من عامين، وعليه رأى شاهين أن الحل الوحيد هو إيجاد لقاح لهذا الفيروس.

واستعرض شاهين في كلمته نتائج عمل لقاح فيروس كوفيد - 19 المحتمل، مشيراً إلى أن صناعة لقاحات الأمراض المعدية على أساس mRNA يعد خيارًا مناسباً، وعليه فقد تم إستخدام تقنيات مبنية على RNA للقاح كورونا الجديد، وأضاف ان اللقاح الجديد آمن جداً، وليس له أية عوارض جانية.

وأوضح الحائز على جائزة المصطفى(ص) لعام 2019 أنه في المرحلة الأولی والثانیة تم اختبار اللقاح على أساس جرعة تقوية لقرابة 200 شخص في ألمانيا، تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة، مشيراً إلى أن شدة الجرعة تراوحت بين 1 إلى 100 ميكروغرام، وذلك بهدف التوصل إلى الجرعة المطلوبة للمراحل اللاحقة والتأكد من التوصل إلى مستوى الأمن المطلوب من اللقاح.

ولفت شاهين إلى أنه تم أيضا إجراء تجارب سريرة للقاح على الأشخاص المسنيين، مشيراً إلى أنهم في شركة بيو أن تك قاموا بدراسة وتحليل النتائج التي أظهرها اللقاح على الأشخاص، وقال "نحن مستعدون للاستمرار بالاختبار بأكثر من لقاح مُرشح، حيث من الممكن أن يكون تجاوب بعض الأشخاص مع اللقاح مختلفا عن غيرهم".

وقال الحائز على جائزة المصطفى(ص) أنهم في شركة "بيو ان تك" يخططون في المرحلة الاولى أن يكون لقاح كورونا الجديد متاحاً الى نحو مليار شخص حول العالم، معرباً عن أمله في أن يحقق تتوفر الظروف المناسبة خلال الأشهر القادمة لكي يتمكنوا من إنتاج اللقاح على نطاق واسع.

وعبر شاهين عن أمله في أن يتوصلوا إلى طريقة يصل بها اللقاح الى جميع البلدان في العالم وبشكل مجاني للجميع، لافتاً إلى أنه بمساعدة شركتين، إحداها صينية، يعملون على توسيع إنتاج اللقاح في العالم ليكون متاحاً للجميع.

وكان معهد پاول إيهليش منح الموافقة لشركة "بيو إن تيك" ومقرها مدينة ماينز الألمانية، قبل نحو شهرين، أول تصريح لإجراء التجارب السريرية على لقاح ضد كوفيد-19 في ألمانيا، ويشمل الإختبار أربعة مواد مختلفة.

ويعد العالم إیغورشاهين أستاذاً وباحثاً في مجال علم السرطانات والمناعة في جامعة ماينز الألمانية، وأحد مؤسسي مركز دراسات المواد الدوائية في مجال علوم السرطانات ودراساتها. وتم منح إیغور شاهين جائزة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا في مجال العلم والتكنولوجيا الحيوية والطبية في عام 2019 تقديراً لجهوده في الدراسات السريرية للقاحات مضادة للسرطان على أساس mRNAالتي تم تصميمها بصورة فردية وبما يتناسب مع الطفرة في خلايا المريض المصاب بالسرطان.