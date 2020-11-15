إصدار جنسيات لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف المدير العام لشؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين في طهران، منصور حاجي: بناء على تعديل قانون الجنسية الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، تقدم 18 ألفا و300 شخص بطلب الحصول على الجنسية الإيرانية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للدائرة العامة لشؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين في محافظة طهران، ووزارة الداخلية، وتم إصدار وتسليم أول جنسية لمولود من أم إيرانية وأب أجنبي من قبل هذه الدائرة إلى مقدم الطلب.

وتابع، انه تم الانتهاء من إضبارات ألف و51 شخصا من إجمالي المتقدمين بالطلب الذين سجلوا في الموقع المذكور أعلاه، لتدخل حيز التنفيذ./انتهى/