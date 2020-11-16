الامام الخامنئي: جميع أفراد عائلتي يغفون وهم يطالعون كتابا

وکالة مهر للأنباء _ زینب شریعتمدار :کم من قلیل من القادة السیاسیین من یهتم بالجانب الثقافي ویحث الشعب علی قرائة الکتب ورفع المستوی المطالعة. لکن سماحة الامام الخامنئي یهتم بهذا الامر وتارة یستضیف الشعراء في منتصف شهر رمضان من کل عام وتارة یعقد جلسات ودیة مع الکُتّاب و یبدي رأیه حول الکتب الحدیثة طبعت في داخل البلاد وخارجها ومن جانب آخر يهتم بما يهتم الشباب به مثل الشبكة السايبرانية ويقول " لو لم تكن قیادة هذه الثورة علی عاتقي لاخترت ان اکون رئیسا للجنة ادارة الفضاء الافتراضي لاهمیته في هذه الظروف" فرغم کل مهامه لایترك المطالعة بل ویحث الاخرین علی ذلك.

ویعرب عن اهتمامه بالقرائة هکذا ویقول: أودّ أن أعلمكم أنّه في منزلنا يغفو جميع أفراد العائلة دون استثناء وهم يطالعون كتاباً. وأنا هكذا أيضاً. لا أن أغفو عندما أكون منشغلاً بالقراءة، بل أطالع حتّى أشعر بالنّعاس، فأضع الكتاب جانباً وأنام. جميع أفراد عائلتي لا بدّ أن يكون إلى جانبهم كتاب عندما يخلدون للنوم.

ومن جانب اخر فلدیه الکثیر من الاصدارات من بینها ترجمته لکُتّاب اخرین او ماصدر عنه حصیلة جهوده غیر خطاباته العامة التي ناتجة عن دراساته وبحوثه التي لاتُترک بسبب مهامه فیبدأ درسه في السابعة صباحا بتفسیر القرآن والفقه و غیرها.

وصدر عن دار الثورة الإسلامية التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي كتاب "في مدرسة الرسول الأعظم (ص)" الذي يقدّم جانباً من الأفكار التي طرحها سماحة القائد حول حياة الرسول الأكرم (ص) وشخصيته، وبالتحديد ما يتعلق بالدروس الأساسية التي تحتاجها المجتمعات البشرية على مرّ التاريخ، إنطلاقاً من قراءته للتجربة الاجتماعية والسياسية التي قدّمها النبي الأعظم (ص).

واطلقت دار الثورة الإسلامية التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي كتاب "في مدرسة الرسول الأعظم (ص)".

ويقدم الكتاب في 370 صفحة، جانباً من الأفكار التي طرحها سماحة القائد حول حياة الرسول الأكرم (ص) وشخصيته، وبالتحديد ما يتعلق بالدروس الأساسية التي تحتاجها المجتمعات البشرية على مرّ التاريخ، إنطلاقاً من قراءته للتجربة الاجتماعية والسياسية التي قدّمها النبي الأعظم (ص)، ويضم هذا المتن مختارات من خطابات الإمام الخامنئي التي ألقاها بين عامي 1989 و2012، وجاء أغلبها خلال لقاءات جمعته بالنخب والمثقفين والمدراء في البلدان الإسلامية.

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة والعشرين لأسبوع الکتاب في ایران ستقام من 15 إلى 20 نوفمبر في جمیع أنحاء البلاد تحت شعار " اکمال وخلود ".

* تجدون كتاب "في مدرسة الرسول الأعظم (ص)" في المراكز التالية:

- لبنان والعالم العربي " دار المودة للنشر والتوزيع "

009611270664 - 00961724300

- العراق " دار تمكين للنشر والتوزيع "

009647712991356

- الجمهورية الإسلامية في ايران " دار الثورة الإسلامية للنشر "

00982166483695

book-khamenei.ir

وأيضاً لدى:

موقع نيل وفرات، بنسخته الورقية واإلكترونية

neelwafurat.com

موقع جملون، بنسخته الورقية

jamalon.com

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