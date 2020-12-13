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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٥ م

في معرض بغداد الدولي؛

إزاحة الستار عن مجموعة أعمال قائد الثورة الإسلامية باللغة العربية/ بالصور

إزاحة الستار عن مجموعة أعمال قائد الثورة الإسلامية باللغة العربية/ بالصور

جرى صباح اليوم الأحد، إزاحة الستار عن مجموعة أعمال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، باللغة العربية بحضور المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال هذا المعرض، تمت ترجمة أكثر من ثلاثين عملاً بارزًا  لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي إلى اللغة العربية وإتاحتها للقراء العراقيين والعرب في الدول العربية.

وتتوفر كتب قائد الثورة الإسلايمة في:

لبنان والعالم العربي - دار المودة للنشر والتوزيع 009611270664 - 00961724300

العراق - دار تمكين للنشر والتوزيع 009647712991356

الجمهورية الإسلامية في ايران - دار الثورة الإسلامية للنشر 00982166483695
book-khamenei.ir

وأيضاً لدى:

موقع نيل وفرات؛ بنسخته الورقية واإلكترونية
neelwafurat.com

موقع جملون؛ بنسخته الورقية
jamalon.com

رمز الخبر 1910151

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