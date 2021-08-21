العمليات في مأرب مستمرة / العدوان السعودي لا يريد حلّا سياسيا ولا انسانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد السلام السبت إن “العمليات في مأرب مستمرة بشكل واسع”، وأشار إلى أن “الجانب السعودي في واقع الأمر لا يريد حلّا سياسيا ولا حلّا انسانيا، هو يريد أشبه ما يكون بفض الاشتباك وبقاء الأزمة”.

وشدد عبد السلام على ان “الوساطة العمانية مستمرة”، وتابع “لا نعتقد أن التقارب السعودي-العماني ممكن أن يؤثر على دور عمان التاريخي والاستراتيجي من الحروب وموقفها الواضح والصريح من حرب اليمن والعدوان عليه”.

ولفت عبد السلام الى أن “مبادرة مأرب هي مبادرة إنسانية وما تزال معروضة على الطاولة وكانت ستمثل مفتاحا في حال كان الجانب الآخر سواء السعودي أو الأمريكي جادا نحو الحل”.

المصدر: موقع انصار الله

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