الأمم المتحدة غير جادة بإدخال مساعدات إنسانية لمديرية العبدية اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس الوفد الوطني اليمني، محمد عبد السلام، إلى أنه سبق لصنعاء أن أبلغت الأمم المتحدة وأطرافا دولية عن ترحيبها بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مديرية العبدية "لكن ما تبين أنهم يزايدون إعلاميا وأنهم غير جديين في إيجاد معالجات إنسانية فعلية كما هو الحال في عموم اليمن المحاصر منذ سبع سنوات"، مضيفًا أنه "مع ذلك نؤكد أن المسارات سالكة لمن أراد فعليا تقديم مساعدة إنسانية".

عبد السلام لفت إلى أن الاشتباكات التي شهدتها العبدية كانت مع عناصر تكفيرية ذات علاقة "بالقاعدة وداعش" ومرتبطة بقوى العدوان، وقد قامت الدولة بواجبها في تأمين المديرية.

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