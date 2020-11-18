توكل كرمان تصف مفتي السعودية الأسبق بالضال المضلل

وجاء في تغريدتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أفتى الضال المضل عبد العزيز بن باز بأن الأرض لا تدور، وأن من يقول ذلك فهو خارج عن الملة». ونشرت كرمان مقطع فيديو بتعليق قالت فيه: «في هذا الفيديو يقول عبد العزيز إن الأرض لا تدور ولا تسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي او نصراني!».

وردّ على تغريدة كرمان الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، قائلا بسلسلة من التغريدات إن «كلام الشيخ واضح وقد عرضته لك وأنتِ تؤولينه بما يوافق هواكِ، نعم قال الأرض لا تدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشر يخطئ ويصيب وغير معصوم لكنه لم يكفّر ويخرج من الملة من لم يقر هذا كما افتريتِ عليه.. أما عن إصرارك على وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا في أول رد عليك… وكفى بالله حسيبا».

وفي تغريدة منفصلة نشر الأمير عبد الرحمن قائلاً: «هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو يثبت أنك تكذبين، أمّا عن وصفك له بالضال المضل فلن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة… تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟». وبعد فترة، قالت كرمان إنها قررت حذف تغريدتها «نزولا عند رغبة» محمد المختار الشنقيطي، أستاذ العلوم السياسية الموريتاني بجامعة حمد بن خليفة في قطر، مؤكدة أنها «تكن لها احتراماً كبيراً» لكنها أصرت على وصف بن باز مجددا بـ«الضلال» في تغريدتها التي أعلنت فيها عن حذف التغريدة الأولى.



المصدر: القدس العربي