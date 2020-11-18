تسجيل وفاة 480 شخصا و5712 حالة حرجة بسبب کورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13421 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 801 الفا و894 شخصا ويكون 5712 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 576 الفا و 983 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 480 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الف و 941 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 626 الفا و 631 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/