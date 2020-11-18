  1. المجتمع
١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٣٤ م

وزارة الصحة:

تسجيل وفاة 480 شخصا و5712 حالة حرجة بسبب کورونا

تسجيل وفاة 480 شخصا و5712 حالة حرجة بسبب کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13421 اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و 482 حالة وفاة، ليبلغ اجمالي عدد المصابين 801894 والمتعافين 576983 والمتوفين 42941 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  13421 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 801 الفا و894 شخصا ويكون 5712 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 576 الفا و  983 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 480 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الف و 941 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و  626 الفا و 631 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1909493

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