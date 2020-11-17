تسجيل وفاة 482 شخصا و5691 حالة حرجة بسبب کورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13352 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 788 الفا ,473 شخصا ويكون 5691 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 570 الفا و 774 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 482 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الف و 461 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 586 الفا و 141 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/