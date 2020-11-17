  1. المجتمع
١٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:١٩ م

وزارة الصحة:

تسجيل وفاة 482 شخصا و5691 حالة حرجة بسبب کورونا

تسجيل وفاة 482 شخصا و5691 حالة حرجة بسبب کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13352 اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و 482 حالة وفاة، ليبلغ اجمالي عدد المصابين 788473 والمتعافين 570774 والمتوفين 42461 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  13352 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 788 الفا ,473 شخصا ويكون 5691 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 570 الفا و  774 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 482 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الف و 461 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و  586 الفا و 141 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1909470

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