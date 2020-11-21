الولايات المتحدة مددت إعفاء العراق من العقوبات على إيران

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن واشنطن بوست أن الخارجیة الأمريكية اعلنت أنه وفقًا لمايك بومبيو ، تم تمديد إعفاء العراق من شراء الكهرباء من إيران لمدة 45 يومًا أخرى.

جدیر بالذکر أن الإعفاءات عادة تكون لمدة 120 يومًا وتسمح للمسؤولين العراقيين والأمريكيين بتقرير كيفية استمرار عمل نظام الطاقة العراقي ، لكن الولايات المتحدة خفضت تلك الفترة إلى 60 يومًا في الصيف الماضي من أجل ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست ، فإن الحكومة الأمريكية تستخدم الإعفاء من العقوبات واغلاق السفارة الامرکیة كأداة ضغط ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية حول ثلث استهلاك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية منذ سنوات ولم تعد تتمتع بالقدرة أو الصيانة اللازمتين لضمان الاستقلال في مجال الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في نهاية 2018، مددت باستمرار المهل الممنوحة لبغداد للعثور على مصادر استيراد أخرى.

وعندما تولت حكومة مصطفى الكاظمي السلطة في أيار منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة أربعة أشهر.

لكن مدة التجديد لم تتكرر. فقد كانت المهلة السابقة محددة بستين يوما، وهذا التمديد جاء لـ45 يوما فقط لأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أرادت فرصة أخيرة لإبداء رأيها”، على حد قول المسؤول العراقي.

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