  1. إيران
٢١‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٠ ص

سفارة إيران في أفغانستان؛

سقوط قذيفة صاروخية على السفارة الإيرانية في كابل ولا اصابات

سقوط قذيفة صاروخية على السفارة الإيرانية في كابل ولا اصابات

ذكرت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في أفغانستان، أن قذيفة صاروخية اصابت مبنى السفارة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بين موظفي السفارة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت السفارة الايرانية في كابل في بيان ان أحد الصواريخ التي اطلقت على كابل صباح اليوم السبت سقط في باحة السفارة، وأصابت عدة شظايا المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، ولحسن الحظ لم تقع إصابات وان جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وكانت العاصمة الأفغانية كابل قد تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ.

وقالت وكالة "باجهوك"، إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح السبت.

واعلنت وزارة الداخلية الافغانية ان 14 صاروخا سقط على مناطق مختلفة في كابل مما ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة 11 آخرين./انتهى/

رمز الخبر 1909534

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