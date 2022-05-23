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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٢٨ م

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

علقت السفارة القطرية لدى فرنسا، على حادثة قتل أحد حراسها في باريس، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت السفارة القطرية في باريس على حسابها عبر موقع تويتر: "في جريمة بشعة وغير مبررة، قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الإثنين، وفور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات".

وأضافت السفارة: "نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد. تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر قريب من مكتب المدعي العام في باريس، بأن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، لقي حتفه صباح اليوم، على يد رجل اعتقل بعد الواقعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1923976
https://ar.mehrnews.com/news/1923976/

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