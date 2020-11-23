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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:١٣ م

الصحة الإيرانية:

تسجیل نحو 13 ألف حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا ووفاة 453 شخصا اخر

تسجیل نحو 13 ألف حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا ووفاة 453 شخصا اخر

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین 12الف و460 شخصا وبوفاة 453 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 45 الفا و255 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12الفا و460 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 866 الفا و821 شخصا و 5812 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 610 الفا و 406 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 453 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 45 الفا و 255 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 828 الفا و307 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1909596

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