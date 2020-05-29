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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ م

الصحة الإيرانية تسجل وفاة 50 شخصا وإصابة 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية تسجل وفاة 50 شخصا وإصابة 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 146 الفا و668 شخصا وبوفاة 50 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7677 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 146 الفا و668 حالة لغاية الان بينهم  2547 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 114 الفا  و931 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 50 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7677   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  896  الفا و571 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

رمز الخبر 1904540

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