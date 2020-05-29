الصحة الإيرانية تسجل وفاة 50 شخصا وإصابة 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 146 الفا و668 حالة لغاية الان بينهم 2547 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 114 الفا و931 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 50 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7677 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 896 الفا و571 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.