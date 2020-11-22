نوري المالكي يرسم مسار الأزمة الى الحل في ظل سيادة الدولة العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تلقت الوكالة دراسة مفصلة لرئيس الوزارء العراق الأسبق، وأمين عام حزب الدعوة الإسلامية، السيد نوري المالكي بخصوص مفهوم السيادة. وتطرق من خلالها المالكي لسيادة الدولة العراقية المعاصرة.

وتشير هذه الدراسة إلى الخطوات التي تمكنت الدولة العراقية من خلالها الحصول على سيادتها في ظل الاحتلال الأمريكي بعد سقوط النظام البعثي الغاشم.

في الملف التالي يمكنكم الإطلاع على مفهوم السيادة ارتباطاً مباشرة بتكامل أركان الدولة المستقلة وفق ما تقره مباديء القانون الدستوري والقانون الدولي:

https://media.mehrnews.com/d/2020/11/22/0/3608525.pdf