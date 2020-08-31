الرئيس السورى يعلن أسماء الحكومة الجديدة برئاسة "حسين عرنوس"

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس السوري "بشار الاسد" أصدر مرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

ونشرت الرئاسة السورية في بيان أسماء الوزراء الجدد وهى كما يلي:

المهندس "حسين عرنوس" رئيساً لمجلس الوزراء

العماد "علي عبد الله أيوب" نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع

"وليد المعلم" نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين

الدكتور "محمد عبد الستار" وزيراً للأوقاف

"منصور فضل الله عزام" وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

المهندس "حسين مخلوف" وزيراً للإدارة المحلية

الدكتورة "سلام السفاف" وزيراً للتنمية الإدارية

الدكتورة "سلوى عبد الله" وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

الدكتور "محمد سامر الخليل" وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

"عماد عبد الله سارة" وزيراً للإعلام

اللواء "محمد خالد رحمون" وزيراً للداخلية

المهندس "محمد رامي مارتيني" وزيراً للسياحة

الدكتور "بسام ابراهيم" وزيراً للتعليم العالي

المهندس "سهيل عبد اللطيف" وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

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