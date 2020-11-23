الفريق الركن تحسين العبودي کلف بمنصب أمين سر هيئة الحشد الشعبي

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن تكليف العبودي جاء بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية.

يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.

وعمل مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المسائلة والعدالة حتى سنة٢٠١٠.

وحين استباحة داعش الارهابي للمدن العراقية شارك منذ اليوم الاول ب‍الحشد الشعبي تلبية لفتوى المرجعية لمواجهة العصابات الظلامية وكلف مديرا عاما لعمليات الحشد الشعبي حتى عام ٢٠١٩ وبعدها كلف مستشارا لرئيس هيئة الحشد في عام ٢٠٢٠./انتهی/