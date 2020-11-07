الإعلان عن تدشين تجمع شعبي لمقاومة التطبيع

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم وقع 28 حزبا وتكتلا ومنظمة على ميثاق “القوى الشعبية لمقاومة التطبيع” مع العدو المحتل، من أبرزهم حزب “المؤتمر الشعبي”، وحركة “الإصلاح الآن”، وحزب “منبر السلام العادل”، وتجمع “الشباب المستقلين”، وهيئة علماء السودان.

كما تضمنت قائمة الموقعين على الميثاق: الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، وجماعة الإخوان المسلمين، وتجمع “أكاديميون ضد التطبيع”، ورابطة “إعلاميون ضد التطبيع”.

وخلال المؤتمر ذاته، أعلنت القوى المذكورة عن انطلاق الحملة الشعبية لمناهضة التطبيع بين السودان والعدو./انتهی/