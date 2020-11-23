الصدر يتراجع عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الصدر كتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن بقيت وبقت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية صدرية في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل سأقرر خوضكم في للانتخابات".

وأضاف: "السبب الذي أدى إلى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي، لنخلص العراق من الفساد والتبعية والانحراف".

وتابع: "الدين والمذهب والوطن في خطر وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

وفي وقت سابق قال إنه "لن يشارك في الانتخابات المقبلة ولن يدعم أي كتلة سياسية"./انتهی/