أميرعبداللهيان يهنئ بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد البرلمانات الأسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعث المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية، برسالة إلى الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية يهنئها فيه بذكرى تأسيس هذه المؤسسة السياسية الهامة.

وأشار خلال هذه الرسالة إلى دور الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) في تعزيز وتوسيع السلام في آسيا.

وأشاد المساعد الخاص لرئيس البرلمان للشؤون الدولية بجهود الجمعية لتعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية والسلام والأمن والصداقة، وبناء التقارب الدولي في آسيا لتحقيق أقصى استفادة من القارة.

وقال أمير عبد اللهيان في ختام رسالته: "في الوضع الراهن، تحظى هذه المؤسسة الآسيوية بمكانة مرموقة في آسيا وكذلك بين المؤسسات الدولية الأخرى، الأمر الذي يستلزم الاستخدام الفعال لهذه الصفة في الدبلوماسية البرلمانية".

وتضم الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية 41 عضوا دائما و 14 عضوا مراقبا حيث تعد الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن الاعضاء الدائمين./انتهى/