طهران تستضيف اجتماع الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية السنة القادمة

ووفقًا لوكالة أنباء مهر، أوضح حميد رضا حاجي بابائي نتائج اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد على هامش الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للبرلمان الآسيوي، قائلاً: "في هذا الاجتماع، انتخب الأعضاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسةً للجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية".

ثم أعلن عن خبر هام في مجال الدبلوماسية البرلمانية، معلنًا استضافة إيران للدورة القادمة من هذه الجمعية، قائلاً: "بالاتفاق والتوافق، تقرر عقد الجمعية العامة للدول الآسيوية في طهران العام المقبل. وبإذن الله، سنشهد حضور وفود برلمانية من 44 دولة آسيوية في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

استذكر نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدور المحوري الذي تلعبه طهران في هذه المؤسسة الدولية، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أبرز مؤسسي هذه الحركة العظيمة في القارة الآسيوية. ويُعتبر اتفاق جميع الدول على عقد القمة في طهران انتصاراً عظيماً وحاسماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية ابتداءً من اليوم".

واختتم الحاج بابائي حديثه قائلاً: "نأمل أن يُمهد هذا الحضور الواسع لـ 44 دولة في طهران الطريق لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي في القارة الآسيوية، ولإبراز مكانة بلادنا واستقرارها على الساحة العالمية".