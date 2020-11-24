ايران بقدراتها المحلية ستكون قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية أكد اليوم الثلاثاء، ان ايران وبقدراتها المحلية والبنى التحتية المتاحة وجهود علمائها، ستكون قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا.

وفي حديثه خلال اجتماع اللجان المتخصصة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قال حسن روحاني: ان اصحاب المهن ورغم تكبدهم الاضرار والخسائر الاقتصادية، عطلوا أشغالهم وأبدوا تعاونا جيدا مع تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، من اجل ضمان صحة المواطنين، الامر الذي يستحق التقدير.

وبعد استماعه لتقارير اللجان المتخصصة، أعرب الرئيس الايراني عن تقديره للجهود المبذولة في مجال انتاج اللقاحات والاجراءات المتخذة لشراء اللقاح من خارج البلاد، وقال: لا شك انه نظرا لنقاط القوة والقدرات العلمية والتقنية داخل البلاد، فإن ايران واعتمادا على جهود علمائها، ستكون قادرة على انتاج اللقاح في الداخل، وانتاجه الصناعي الوفير نظرا لتوفر البنى التحتية اللازمة.

وأكد ان الحكومة ومن اجل ضمان صحة المواطنين، ستستفيد من القدرات المحلية، كما انها ستتخذ الاجراءات المؤثرة لشراء اللقاح من الدول التي توصلت مسبقا الى اللقاح الموثوق.

وقال ان اجراء الاختبارات على نطاق واسع للمصابين يعتبر من الاستراتيجيات الاساسية للخطة الشاملة لمكافحة كورونا، ولابد من تنفيذها بكل قوة، معربا عن امله بأن تؤدي هذه الاجراءات الى قطع سلسلة انتشار كورونا بأسرع ما يمكن.

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