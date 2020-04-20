واعظي يعلن تمديد إغلاق الأضرحة والأماكن المقدسة لفترة اسبوعين

و أكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية فيما معرض تعليقه على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشان الأضرحة والأماكن المقدسة: إن مثل هذه القرارات في اللجنة الوطنية تستند إلى رأي الخبراء في اللجان المتخصصة ذات الصلة وظروف مكافحة المرض ودور التجمعات في نشره . وتتخذ من قبل وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ، وقد قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في اجتماعها امس الاحد تمديد قرارها السابق بشأن الأضرحة المقدسة والأماكن المقدسة لمدة اسبوعين ، وقال ان اعادة فتح هذه الاماكن في أقرب وقت ممكن ، خاصة في شهر رمضان شهر الصلاة والعبادة هو ما يتمناه الجميع.

وقال واعظي اليوم الاثنين ردا على الانعكاس الناقص لقرارات اجتماع الأحد للجنة الوطنية لمكافحة كورونا من قبل بعض وسائل الإعلام حول الأضرحة المقدسة والأماكن المقدسة انه تم تمديد الأضرحة والأماكن المقدسة اسبوعين ، وسيتم اتخاذ قرار بإعادة فتح أو مواصلة العملية الحالية بعد هذا التاريخ ، بناءً على ظروف المرض وتقييم وزارة الصحة للوضع.