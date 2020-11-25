الكشف عن المرشحين في المسابقة الرئيسية بمهرجان أفلام المقاومة الـ16

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن الأمانة العامة للمهرجان يتوزع المرشحون في المسابقة الرئيسية على الشكل التالي:

فئة الاعمال السينمائية

1-أفضل فيلم سينمائي

23 شخصاً (إخراج مهدي جعفري، إنتاج مجتبى فراورده)

آبادان 11 -60 (إخراج مهرداد خوشبخت – إنتاج حسن كلامي)

الليلة التي اكتمل فيها القمر (إخراج ترجس آبيار ، إنتاج محمد حسين قاسمي)

اللباس الشخصي (إخراج امير عباس ربيعي، انتاج حبيب والي نجاد)

الخروج (اخرج اسماعيل ابراهيم حاتمي كيا، إنتاج حبيب والي نجاد)

2- أفضل إخراج

- الخروج (اخرج اسماعيل ابراهيم حاتمي كيا، إنتاج حبيب والي نجاد)

- 23 شخصاً (إخراج مهدي جعفري، إنتاج مجتبى فراورده)

- آبادان 11 -60 (إخراج مهرداد خوشبخت – إنتاج حسن كلامي)

- الليلة التي اكتمل فيها القمر (إخراج ترجس آبيار ، إنتاج محمد حسين قاسمي)

- اللباس الشخصي (إخراج امير عباس ربيعي، انتاج حبيب والي نجاد)

3- أفضل سيناريو:

- 23 شخصاً (إخراج مهدي جعفري، إنتاج مجتبى فراورده)

- الليلة التي اكتمل فيها القمر (إخراج ترجس آبيار ، إنتاج محمد حسين قاسمي)

- OMAR AND US (نحن وعمر – (سيناريو وإخراج MARYNA ER GORBACH، MEHMET BAHADIR ER)

- دم النخل (إخراج نجدت اسماعيل انزور، إنتاج المؤسسة العامة للسينما السورية)

- منطقة ممنوع التحليق بها (اخراج وسيناريو اميرداسارجر، إنتاج حبيب بامروت نجاد)

فئة الأفلام التلفزيونية

1- أفضل فيلم تلفزيوني

البحر المتوسط (إخراج هادي حاجتمند، إنتاج رشيد حاجتمند)

الجذور (إخراج محمد رضا معيني، إنتاج عفت صوفي)

هنا منزلي أنا (إخراج خيرا تقياني بور، إنتاج جواد نوري)

أنتي ستبقين (إخراج حميد بهمني، إنتاج داوود غفاري آزاد)

ألحان الرياح (إخراج محسن سوهاني، إنتاج محمود بابائي)

2- أفضل إخراج:

هنا منزلي أنا (إخراج خيرا تقياني بور، إنتاج جواد نوري)

البحر المتوسط (إخراج هادي حاجتمند، إنتاج رشيد حاجتمند)

أنتي ستبقين (إخراج حميد بهمني، إنتاج داوود غفاري آزاد)

القائد (علي عطشاني، إنتاج سيد محسن طباطبائي بور)

الجذور (إخراج محمد رضا معيني، إنتاج عفت صوفي)

3- أفضل سيناريو:

البحر المتوسط (إخراج هادي حاجتمند، إنتاج رشيد حاجتمند)

هنا منزلي أنا (إخراج خيرا تقياني بور، إنتاج جواد نوري)

ألحان الرياح (إخراج محسن سوهاني، إنتاج محمود بابائي)

أنتي ستبقين (إخراج حميد بهمني، إنتاج داوود غفاري آزاد)

الجذور (إخراج محمد رضا معيني، إنتاج عفت صوفي)

فئة الأفلام الوثائقية القصيرة

1- أفضل وثائقي قصير

سيروس (إنتاج واخراج سيد رضا صافي)

كراس (إخراج احمد رحمانيا، إنتاج مجموعة وثائقيات رواية فتح)

وجسدي انا (اخراج وإنتاج حسين همايونفر)

2- أفضل إخراج

كراس (إخراج احمد رحمانيا، إنتاج مجموعة وثائقيات رواية فتح)

وجسدي انا (اخراج وإنتاج حسين همايونفر)

-The Invisible Island Socotra (اسكوتارا الجزيرة الخفية)- من إخراج وإنتاج Georgi Kozhuharov و Rumyana Hristova- جورجي كوزوراف و روميانا روستُوا

3- أفضل تحقيق وبحث وثائقي قصير

سنكربان (اخراج ايوب مرواني، انتاج شبكة خوزستان)

سيروس (إنتاج واخراج سيد رضا صافي)

-The Invisible Island Socotra (اسكوتارا الجزيرة الخفية)- من إخراج وإنتاج Georgi Kozhuharov و Rumyana Hristova- جورجي كوزوراف و روميانا روستُوا

المرشحون لفئة الوثائقيات الطويلة

1- أفضل فيلم وثائقي طويل

خواطر البادية (اخراج ساسان فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

الموصل بعد الحرب (إخراج مهيار زاهد، إنتاج مهدي مطهر)

أبناء الليل (اخراج بهروز نوراني بور، إنتاج منظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

نوطات نحاسية لأحد الاحلام (إخراج رضا فرهمند، إنتاج مرتضى شعباني)

GAZA إخراج Garry Keane و Andrew McConnell، إنتاج Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

2- أفضل إخراج

نوطات نحاسية لأحد الاحلام (إخراج رضا فرهمند، إنتاج مرتضى شعباني)

أبناء الليل (اخراج بهروز نوراني بور، إنتاج منظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

خواطر البادية (اخراج ساسان فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

GAZA إخراج Garry Keane و Andrew McConnell، إنتاج Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

3- أفضل تحقيق وبحث للأفلام الوثائقية

GAZA إخراج Garry Keane و Andrew McConnell، إنتاج Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

حريق في جلستان (إخراج وانتاج حجت اسحاقي اطربي)

اقتل مهدي عراقي (إنتاج واخراج عبد الرضا نعمت الهي)

هابدان كهنز (اخراج مجيد رستجار وانتاج امير مهريزادان)

خواطر البادية (اخراج ساسان فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

المرشحون في فئة الافلام القصيرة

1- أفضل فيلم:

ماكاروف (اخراج سيد سجاد قافلة باشي، إنتاج حسين شير علي)

من جانب ليلى (إخراج مجتبى اسبناني، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

مثل فيصل (إخراح امير رضا زرين بخش، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

الموضوع (إخراج عليرضا ميرزايي، إنتاج الكساندر كوتانت)

Dreams under the rubble (أحلام تحت الدمار)– (إنتاج وإخراج محمد خليل)

2- أفضل إخراج:

ماكاروف (اخراج سيد سجاد قافلة باشي، إنتاج حسين شير علي)

مثل فيصل (إخراح امير رضا زرين بخش، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

من جانب ليلى (إخراج مجتبى اسبناني، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

الموضوع (إخراج عليرضا ميرزايي، إنتاج الكساندر كوتانت)

Dreams under the rubble (أحلام تحت الدمار)– (إنتاج وإخراج محمد خليل)

3- أفضل سيناريو:

مثل فيصل (إخراح امير رضا زرين بخش، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

من جانب ليلى (إخراج مجتبى اسبناني، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

ئاكام (سيناريو فرهاد تقي زادة، إخراج حسين ميرزا محمدي، إنتاج نويد ميخك ومنظمة سينما الشباب الايرانية)

على الحدود (إخراج آبيلكاسيموف)

الموضوع (إخراج عليرضا ميرزايي، إنتاج الكساندر كوتانت)

المرشحون في فئة الفيديو:

1- أفضل فيديو

رحلة صامتة (إخراج امير حسين بزركزادكان، إنتاج ريحانة مشهدي ابراهيم)

فتح غريب (اخراج عباس يوسفي، إنتاج صادق حسيني)

ليلة ممطرة (اخراج امير شاملو، انتاج ياسر صانعي)

بيت الشعب (اخراج داوود احمدي، إنتاج صادق روشن)

Compassion (القلب الحزين)– (اخراج ويغنش وياس)

2- أفضل اخراج:

بيت الشعب (اخراج داوود احمدي، إنتاج صادق روشن)

رحلة صامتة (إخراج امير حسين بزركزادكان، إنتاج ريحانة مشهدي ابراهيم)

فتح غريب (اخراج عباس يوسفي، إنتاج صادق حسيني)

كنا ايضا (اخراج محمد رضا ملا عباسي، انتاج صادق روشن)

Compassion (القلب الحزين)– (اخراج ويغنش وياس)

المرشحون في فئة الرسوم المتحركة

1- أفضل فيلم:

The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay (جريمة نادرة غير طبيعية للسيد جاي– ( إنتاج واخراج Bruno Caetano- برونو كاتانو

BLEUET (دوار الشمس- (اخراج Amaury d’Arcangues ، Paul Calvier, Léa Rocton, Thomas Ruiz انتاج ECV BORDEAUX)

هذه الجهة تلك الجهة (اخراج ليدا فضلي، أنتاج ليدا فضلي ومنظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

لو (انتاج واخراج هادي اميري ورها فرجي)

عندما تتعرض الفراشات لتيارات الرياح (انتاج واخراج حنانه واحدي)

2- أفضل سيناريو:

- هذه الجهة تلك الجهة (اخراج ليدا فضلي، أنتاج ليدا فضلي ومنظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

- لو (انتاج واخراج هادي اميري ورها فرجي)

- عندما تتعرض الفراشات لتيارات الرياح (انتاج واخراج حنانه واحدي)

- BLEUET (دوار الشمس- (اخراج Amaury d’Arcangues ، Paul Calvier, Léa Rocton, Thomas Ruiz انتاج ECV BORDEAUX)

- The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay (جريمة السيد جاي غير الطبيعية– ) إنتاج واخراج Bruno Caetano- برونو كاتانو

الكشف عن المرشحين في المسابقة الرئيسية بمهرجان أفلام المقاومة الـ16

أعلنت إدارة مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر عن أسماء الاعمال المرشحة لجوائز قسم المسابقة الرئيسية في مختلف الفئات.

وبحسب ما أعلنته الأمانة العام للمهرجان يتوزع المرشحون في المسابقة الرئيسية على الشكل التالي:

فئة الاعمال السينمائية

1-أفضل فيلم سينمائي

23 شخصاً (إخراج مهدي جعفري، إنتاج مجتبى فراورده)

آبادان 11 -60 (إخراج مهرداد خوشبخت – إنتاج حسن كلامي)

الليلة التي اكتمل فيها القمر (إخراج ترجس آبيار ، إنتاج محمد حسين قاسمي)

اللباس الشخصي (إخراج امير عباس ربيعي، انتاج حبيب والي نجاد)

الخروج (اخرج اسماعيل ابراهيم حاتمي كيا، إنتاج حبيب والي نجاد)

2- أفضل إخراج

- الخروج (اخرج اسماعيل ابراهيم حاتمي كيا، إنتاج حبيب والي نجاد)

- 23 شخصاً (إخراج مهدي جعفري، إنتاج مجتبى فراورده)

- آبادان 11 -60 (إخراج مهرداد خوشبخت – إنتاج حسن كلامي)

- الليلة التي اكتمل فيها القمر (إخراج ترجس آبيار ، إنتاج محمد حسين قاسمي)

- اللباس الشخصي (إخراج امير عباس ربيعي، انتاج حبيب والي نجاد)

3- أفضل سيناريو:

- 23 شخصاً (إخراج مهدي جعفري، إنتاج مجتبى فراورده)

- الليلة التي اكتمل فيها القمر (إخراج ترجس آبيار ، إنتاج محمد حسين قاسمي)

- OMAR AND US (نحن وعمر – (سيناريو وإخراج MARYNA ER GORBACH، MEHMET BAHADIR ER)

- دم النخل (إخراج نجدت اسماعيل انزور، إنتاج المؤسسة العامة للسينما السورية)

- منطقة ممنوع التحليق بها (اخراج وسيناريو اميرداسارجر، إنتاج حبيب بامروت نجاد)

فئة الأفلام التلفزيونية

1- أفضل فيلم تلفزيوني

البحر المتوسط (إخراج هادي حاجتمند، إنتاج رشيد حاجتمند)

الجذور (إخراج محمد رضا معيني، إنتاج عفت صوفي)

هنا منزلي أنا (إخراج خيرا تقياني بور، إنتاج جواد نوري)

أنتي ستبقين (إخراج حميد بهمني، إنتاج داوود غفاري آزاد)

ألحان الرياح (إخراج محسن سوهاني، إنتاج محمود بابائي)

2- أفضل إخراج:

هنا منزلي أنا (إخراج خيرا تقياني بور، إنتاج جواد نوري)

البحر المتوسط (إخراج هادي حاجتمند، إنتاج رشيد حاجتمند)

أنتي ستبقين (إخراج حميد بهمني، إنتاج داوود غفاري آزاد)

القائد (علي عطشاني، إنتاج سيد محسن طباطبائي بور)

الجذور (إخراج محمد رضا معيني، إنتاج عفت صوفي)

3- أفضل سيناريو:

البحر المتوسط (إخراج هادي حاجتمند، إنتاج رشيد حاجتمند)

هنا منزلي أنا (إخراج خيرا تقياني بور، إنتاج جواد نوري)

ألحان الرياح (إخراج محسن سوهاني، إنتاج محمود بابائي)

أنتي ستبقين (إخراج حميد بهمني، إنتاج داوود غفاري آزاد)

الجذور (إخراج محمد رضا معيني، إنتاج عفت صوفي)

فئة الأفلام الوثائقية القصيرة

1- أفضل وثائقي قصير

سيروس (إنتاج واخراج سيد رضا صافي)

كراس (إخراج احمد رحمانيا، إنتاج مجموعة وثائقيات رواية فتح)

وجسدي انا (اخراج وإنتاج حسين همايونفر)

2- أفضل إخراج

كراس (إخراج احمد رحمانيا، إنتاج مجموعة وثائقيات رواية فتح)

وجسدي انا (اخراج وإنتاج حسين همايونفر)

-The Invisible Island Socotra (اسكوتارا الجزيرة الخفية)- من إخراج وإنتاج Georgi Kozhuharov و Rumyana Hristova- جورجي كوزوراف و روميانا روستُوا

3- أفضل تحقيق وبحث وثائقي قصير

سنكربان (اخراج ايوب مرواني، انتاج شبكة خوزستان)

سيروس (إنتاج واخراج سيد رضا صافي)

-The Invisible Island Socotra (اسكوتارا الجزيرة الخفية)- من إخراج وإنتاج Georgi Kozhuharov و Rumyana Hristova- جورجي كوزوراف و روميانا روستُوا

المرشحون لفئة الوثائقيات الطويلة

1- أفضل فيلم وثائقي طويل

خواطر البادية (اخراج ساسان فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

الموصل بعد الحرب (إخراج مهيار زاهد، إنتاج مهدي مطهر)

أبناء الليل (اخراج بهروز نوراني بور، إنتاج منظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

نوطات نحاسية لأحد الاحلام (إخراج رضا فرهمند، إنتاج مرتضى شعباني)

GAZA إخراج Garry Keane و Andrew McConnell، إنتاج Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

2- أفضل إخراج

نوطات نحاسية لأحد الاحلام (إخراج رضا فرهمند، إنتاج مرتضى شعباني)

أبناء الليل (اخراج بهروز نوراني بور، إنتاج منظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

خواطر البادية (اخراج ساسان فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

GAZA إخراج Garry Keane و Andrew McConnell، إنتاج Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

3- أفضل تحقيق وبحث للأفلام الوثائقية

GAZA إخراج Garry Keane و Andrew McConnell، إنتاج Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

حريق في جلستان (إخراج وانتاج حجت اسحاقي اطربي)

اقتل مهدي عراقي (إنتاج واخراج عبد الرضا نعمت الهي)

هابدان كهنز (اخراج مجيد رستجار وانتاج امير مهريزادان)

خواطر البادية (اخراج ساسان فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

المرشحون في فئة الافلام القصيرة

1- أفضل فيلم:

ماكاروف (اخراج سيد سجاد قافلة باشي، إنتاج حسين شير علي)

من جانب ليلى (إخراج مجتبى اسبناني، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

مثل فيصل (إخراح امير رضا زرين بخش، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

الموضوع (إخراج عليرضا ميرزايي، إنتاج الكساندر كوتانت)

Dreams under the rubble (أحلام تحت الدمار)– (إنتاج وإخراج محمد خليل)

2- أفضل إخراج:

ماكاروف (اخراج سيد سجاد قافلة باشي، إنتاج حسين شير علي)

مثل فيصل (إخراح امير رضا زرين بخش، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

من جانب ليلى (إخراج مجتبى اسبناني، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

الموضوع (إخراج عليرضا ميرزايي، إنتاج الكساندر كوتانت)

Dreams under the rubble (أحلام تحت الدمار)– (إنتاج وإخراج محمد خليل)

3- أفضل سيناريو:

مثل فيصل (إخراح امير رضا زرين بخش، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

من جانب ليلى (إخراج مجتبى اسبناني، إنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية)

ئاكام (سيناريو فرهاد تقي زادة، إخراج حسين ميرزا محمدي، إنتاج نويد ميخك ومنظمة سينما الشباب الايرانية)

على الحدود (إخراج آبيلكاسيموف)

الموضوع (إخراج عليرضا ميرزايي، إنتاج الكساندر كوتانت)

المرشحون في فئة الفيديو:

1- أفضل فيديو

رحلة صامتة (إخراج امير حسين بزركزادكان، إنتاج ريحانة مشهدي ابراهيم)

فتح غريب (اخراج عباس يوسفي، إنتاج صادق حسيني)

ليلة ممطرة (اخراج امير شاملو، انتاج ياسر صانعي)

بيت الشعب (اخراج داوود احمدي، إنتاج صادق روشن)

Compassion (القلب الحزين)– (اخراج ويغنش وياس)

2- أفضل اخراج:

بيت الشعب (اخراج داوود احمدي، إنتاج صادق روشن)

رحلة صامتة (إخراج امير حسين بزركزادكان، إنتاج ريحانة مشهدي ابراهيم)

فتح غريب (اخراج عباس يوسفي، إنتاج صادق حسيني)

كنا ايضا (اخراج محمد رضا ملا عباسي، انتاج صادق روشن)

Compassion (القلب الحزين)– (اخراج ويغنش وياس)

المرشحون في فئة الرسوم المتحركة

1- أفضل فيلم:

The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay (جريمة نادرة غير طبيعية للسيد جاي– ( إنتاج واخراج Bruno Caetano- برونو كاتانو

BLEUET (دوار الشمس- (اخراج Amaury d’Arcangues ، Paul Calvier, Léa Rocton, Thomas Ruiz انتاج ECV BORDEAUX)

هذه الجهة تلك الجهة (اخراج ليدا فضلي، أنتاج ليدا فضلي ومنظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

لو (انتاج واخراج هادي اميري ورها فرجي)

عندما تتعرض الفراشات لتيارات الرياح (انتاج واخراج حنانه واحدي)

2- أفضل سيناريو:

- هذه الجهة تلك الجهة (اخراج ليدا فضلي، أنتاج ليدا فضلي ومنظمة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية)

- لو (انتاج واخراج هادي اميري ورها فرجي)

- عندما تتعرض الفراشات لتيارات الرياح (انتاج واخراج حنانه واحدي)

- BLEUET (دوار الشمس- (اخراج Amaury d’Arcangues ، Paul Calvier, Léa Rocton, Thomas Ruiz انتاج ECV BORDEAUX)

- The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay (جريمة السيد جاي غير الطبيعية– ) إنتاج واخراج Bruno Caetano- برونو كاتانو

/انتهی/