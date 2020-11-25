وفاة 469 وإصابة نحو 14 ألف شخص بفيروس كورونا غضون الــ 24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و 843 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 894 الفا و 385 شخصا و 5832 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 625 الاف و 606 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 469 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 46 الفا و 207 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 913 الفا و 229 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/